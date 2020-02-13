На Дніпропетровщині збоченець знімав 13-річну дівчинку в порно

У Кам'янському Дніпропетровської області затримали 59-річного чоловіка, який розбещував неповнолітню школярку.
Збоченець знімав в порно 13-річну дівчинку, повідомляє Інформатор з посиланням на власні джерела в поліції. Чоловіка затримали і повідомили йому про підозру у злочині.
Відомо, що чоловік поширював контент порнографічного характеру в інтернеті. На даний момент поліція встановлює місцезнаходження дівчинки і зв'язується з її батьками.
Збоченець знімав 13-річну дівчинку в порно
Інформатор
Раніше OBOZREVATEL писав, що в селі Петрово на Дніпропетровщині 17-річна дівчина народила дитину у вуличному туалеті в своєму дворі. Мертве немовля дістали з вигрібної ями.
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