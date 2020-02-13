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13 лютого • оновлено в 14:47
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На Дніпропетровщині збоченець знімав 13-річну дівчинку в порно

1.5т
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У Кам'янському Дніпропетровської області затримали 59-річного чоловіка, який розбещував неповнолітню школярку.

Збоченець знімав в порно 13-річну дівчинку, повідомляє Інформатор з посиланням на власні джерела в поліції. Чоловіка затримали і повідомили йому про підозру у злочині.

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Відомо, що чоловік поширював контент порнографічного характеру в інтернеті. На даний момент поліція встановлює місцезнаходження дівчинки і зв'язується з її батьками.

Збоченець знімав 13-річну дівчинку в порно

Збоченець знімав 13-річну дівчинку в порно

Інформатор

Раніше OBOZREVATEL писав, що в селі Петрово на Дніпропетровщині 17-річна дівчина народила дитину у вуличному туалеті в своєму дворі. Мертве немовля дістали з вигрібної ями.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Теги
сексуальне насильство порно
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Рагулич Рагуль
Рагулич Рагуль
Каждый день одно и тоже. Украина страна маньяков и педофилов.
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