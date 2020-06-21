На Дніпропетровщині затримали чоловіка з гранатою

У Новомосковському районі на Дніпропетровщині 20 червня біля одного з місцевих ставків поліцейські затримали чоловіка з гранатою. Порушника помітили відпочиваючі і відразу повідомили правоохоронцям.

Люди розповіли, що звернули увагу на людину, яка ходила біля водойми і тримала в руках предмет, схожий на боєприпас. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановили особу чоловіка. Ним виявився 48-річний раніше судимий житель Новомосковського району. При огляді в його сумці знайшли корпус гранати типу РГД-5.

Працівникам кримінальної поліції чоловік пояснив, що вказаний предмет хотів кинути в ставок, а потім вирішив залишити собі.

Гранату вилучили і направили на експертне дослідження. Наразі встановлюється походження боєприпасу.

Поліція почала кримінальне провадження за частиною першою, статтею 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Досудове розслідування триває.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Борисполі Київської області в приватному дворі стався вибух гранати, в результаті якого один чоловік загинув, а інший отримав осколкові поранення.