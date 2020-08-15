На Дніпропетровщині зафіксували спалах сказу: введено карантин

У селі Карпівка Дніпропетровської області зафіксували спалах сказу тварин.

Місцева влада почала боротьбу з небезпечним вірусним захворюванням. Про це повідомили в пресслужбі Карпівської сільської об'єднаної територіальної громади.

Село Карпівка Широківського району та прилеглі до нього території оголосили небезпечним вогнищем спалаху сказу тварин. Населені пункти Широка Дача, Цвіткове, Вишневе, Зелений Гай, Тихий Став, Олександрія, Плугатар Карповської сільської ради з прилеглими до них угіддями, пасовищами, польовими масивами визнали загрозливими зонами щодо сказу тварин.

На всіх згаданих ділянках ввели карантин. До закінчення боротьби зі сказом там забороняється проведення промислового і ліцензійного відстрілу диких тварин, їх відлов і вивіз. Вивозити домашніх тварин з карантинної зони також заборонено. Усіх місцевих жителів просять попередити дітей і знайомих про небезпеку.

Усувати проблему місцева влада вирішила за допомогою масової вакцинації домашніх тварин в селах, де її раніше не проводили. Щеплення ветеринари починають робити з 08:30 відповідно до розкладу. Сама вакцина є безкоштовною, оплатити потрібно тільки реєстрацію тварини та шприц.

Графік вакцинації від сказу karpivka.otg.dp.gov.ua

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині випускний закінчився масовим отруєнням, названі причини.