На Дніпропетровщині зафіксували ще один випадок коронавірусу

У Дніпропетровській області зафіксували ще один випадок захворювання коронавірусом.
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Лабораторні дослідження показали позитивний тест на COVID-19 у жителя Кривого Рогу, повідомили на сайті Дніпропетровської обласної державної адміністрації.
Чоловік перебуває під наглядом медиків і отримує симптоматичне лікування. Його стан стан стабільний, він відчуває себе добре.
Коронавірус
ДнепрОГА
В області почали виявляти всіх, з ким міг контактувати хворий, щоб обстежити їх і забезпечити ізоляцію.
Таким чином кількість інфікованих коронавірусом в Дніпропетровській області зросла до трьох.
Як писав OBOZREVATEL раніше, в Україні офіційно підтверджено 145 випадків коронавірусу COVID-19, з яких п'ять – летальних.
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