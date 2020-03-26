На Дніпропетровщині зафіксували ще один випадок коронавірусу

У Дніпропетровській області зафіксували ще один випадок захворювання коронавірусом.

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Лабораторні дослідження показали позитивний тест на COVID-19 у жителя Кривого Рогу, повідомили на сайті Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Чоловік перебуває під наглядом медиків і отримує симптоматичне лікування. Його стан стан стабільний, він відчуває себе добре.

Коронавірус ДнепрОГА

В області почали виявляти всіх, з ким міг контактувати хворий, щоб обстежити їх і забезпечити ізоляцію.

Таким чином кількість інфікованих коронавірусом в Дніпропетровській області зросла до трьох.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Україні офіційно підтверджено 145 випадків коронавірусу COVID-19, з яких п'ять – летальних.

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