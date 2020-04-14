На Дніпропетровщині за добу знайшли ще 11 заражених коронавірусом

Аліна Рашевська Події 08:41, 14.04.2020 Оновлено: 08:52, 14.04.2020

У Дніпропетровській області станом на вечір понеділка, 13 квітня, зафіксовано 11 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19.

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Інфекцію виявили у жителів Дніпра, Кривого Рогу, Павлограда, Петропавлівки, а також Павлоградського району. Серед захворілих – двоє дітей, повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної ради.

Всі хворі з Павлограда контактували з людьми з Першотравенська. Всього за добу зроблено 228 аналізів.

Коронавірус на Дніпропетровщині
Слово і діло

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що нестача в організмі людини вітаміну D погіршує стан при наявності коронавірусу COVID-19. Дослідження вчених показало, що у людей похилого віку, які вживали добавки з вітаміном D, ризик розвитку інфекції знизився на 50%.

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