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14 квітня • оновлено в 09:05
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Аліна Рашевська
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На Дніпропетровщині за добу знайшли ще 11 заражених коронавірусом

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У Дніпропетровській області станом на вечір понеділка, 13 квітня, зафіксовано 11 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19.

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Інфекцію виявили у жителів Дніпра, Кривого Рогу, Павлограда, Петропавлівки, а також Павлоградського району. Серед захворілих – двоє дітей, повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної ради.

Всі хворі з Павлограда контактували з людьми з Першотравенська. Всього за добу зроблено 228 аналізів.

Коронавірус на Дніпропетровщині

Коронавірус на Дніпропетровщині

Слово і діло

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що нестача в організмі людини вітаміну D погіршує стан при наявності коронавірусу COVID-19. Дослідження вчених показало, що у людей похилого віку, які вживали добавки з вітаміном D, ризик розвитку інфекції знизився на 50%.

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Автор
Аліна Рашевська
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Дніпро
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