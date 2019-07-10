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На Дніпропетровщині з шахти евакуювали людей: 6 людей у лікарні

2.3т Читати матеріал російською

10 липня близько 11:00 у Першотравенську Дніпропетровської області на шахті імені Сташкова сталося задимлення.

Як відзначили, на виїмковій ділянці 536-ої лави на горизонті 300 метрів сталося задимлення рудничної атмосфери, повідомили в ДТЕК "Павлоградвугілля" на сторінці в Facebook.

На місце події прибула служба рятувальників. Працівників підприємства відразу ж евакуювали з місця аварії.

Задимлення на шахті

Задимлення на шахті

Уніан

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Як стало відомо, шестеро гірників були відправлені на обстеження до Павлоградської лікарні №4. У трьох зафіксували незначні опіки, ще у трьох - скарги на першіння в горлі.

На даний момент п'ятеро з них відпустили в лікарні за місцем проживання, один працівник залишений для спостереження в лікарні з опіком вуха.

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Причини події встановлюються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Дніпром прогримів потужний вибух: поранено 6 дітей.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
вибух Дніпро
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