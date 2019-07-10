10 липня близько 11:00 у Першотравенську Дніпропетровської області на шахті імені Сташкова сталося задимлення.
Як відзначили, на виїмковій ділянці 536-ої лави на горизонті 300 метрів сталося задимлення рудничної атмосфери, повідомили в ДТЕК "Павлоградвугілля" на сторінці в Facebook.
На місце події прибула служба рятувальників. Працівників підприємства відразу ж евакуювали з місця аварії.
Задимлення на шахті
Уніан
Як стало відомо, шестеро гірників були відправлені на обстеження до Павлоградської лікарні №4. У трьох зафіксували незначні опіки, ще у трьох - скарги на першіння в горлі.
На даний момент п'ятеро з них відпустили в лікарні за місцем проживання, один працівник залишений для спостереження в лікарні з опіком вуха.
Причини події встановлюються.
Як повідомляв OBOZREVATEL, під Дніпром прогримів потужний вибух: поранено 6 дітей.
Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!