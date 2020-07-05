На Дніпропетровщині з пожежі в багатоповерхівці врятували двох людей

У неділю, 5 липня, в селищі Дніпровське Дніпропетровської області трапилася пожежа в чотириповерховому житловому будинку.

У вогняному полоні опинилися мешканці квартири на третьому поверсі. На місце події направили відразу дві бригади рятувальників, повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

З палаючого приміщення надзвичайники вивели 41-річного чоловіка і 57-річну жінку. Пенсіонерку госпіталізували до лікарні.

Пожежа під Дніпром ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Загальна площа пожежі склала 12 м. кв. У її ліквідації були задіяні 10 надзвичайників та три одиниці техніки.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі 9 рятувальників гасили пожежу в покинутій будівлі.