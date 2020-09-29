На Дніпропетровщині з пожежі в багатоповерхівці врятували чоловіка

У вівторок, 29 вересня, в селищі Просяна Дніпропетровської області трапилася пожежа в одній із квартир п'ятиповерхового житлового будинку.

У вогняній пастці опинився її власник. На місце події направили чергову бригаду рятувальників, повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Пожежники на руках винесли потерпілого в безпечну зону, після чого передали медикам "швидкої допомоги" для подальшої госпіталізації. Попередньо, 65-річний чоловік отримав отруєння продуктами горіння, його стан оцінюють як середній.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі скутерист зіткнувся з авто і загинув.