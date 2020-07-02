На Дніпропетровщині з пожежі в багатоповерхівці врятували чоловіка. Фото з місця НП

Аліна Рашевська Події 12:44, 2.07.2020

У четвер, 2 липня, в місті Зеленодольськ Дніпропетровської області трапилася пожежа в багатоповерховому житловому будинку.

У вогняному полоні опинився власник квартири на п'ятому поверсі. На місце події направили відразу дві бригади рятувальників, повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

56-річного чоловіка вивели на вулицю, після чого передали медикам для подальшої госпіталізації. Він встиг отримати отруєння чадним газом.

Пожежа в Зеленодольську
Пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області

У ліквідації пожежі були задіяні 10 рятувальників і три одиниці техніки. Причина її виникнення на даний момент встановлюється.

Пожежа в Зеленодольську
Пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області
Пожежа в Зеленодольську
Пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі чоловік влаштував самопідпал у власній квартирі.

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