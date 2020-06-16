На Дніпропетровщині з пожежі в багатоповерхівці врятували чоловіка. Фото з місця НП

Аліна Рашевська Події 14:45, 16.06.2020

У вівторок, 16 червня, в місті Новомосковськ Дніпропетровської області трапилася пожежа в одній із квартир дев'ятиповерхового житлового будинку.

У вогняній пастці опинився її власник. На місце події направили чергову бригаду рятувальників, повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Пожежні на руках винесли чоловіка в безпечну зону, після чого передали медикам "швидкої допомоги" для подальшої госпіталізації.

Пожежа в Новомосковську
ГУ ДСНС в Дніпропетровській області
Пожежа в Новомосковську
ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Пожежа була локалізована о 7:30 і повністю ліквідована о 7:40. Всі подробиці та причини її виникнення будуть з'ясовуватися.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі спалахнула масштабна пожежа на складах. Вогонь приборкували 17 надзвичайників та п'ять одиниць техніки.

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