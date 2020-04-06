На Дніпропетровщині з пожежі в багатоповерхівці врятували чоловіка. Фото з місця НП

У місті Павлоград Дніпропетровської області 5 квітня в дев'ятиповерховому житловому будинку на вулиці Гагаріна загорілася квартира.

У вогняній пастці опинився 59-річний чоловік. На місце події направили відразу дві бригади рятувальників, повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Пожежа в Павлограді ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Після прибуття пожежники встановили, що займання виникло на балконі квартири на третьому поверсі. Власника житла вивели з палаючого приміщення на свіже повітря, після чого передали медикам.

Пожежа в Павлограді ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Пожежа в Павлограді ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Пожежа в Павлограді ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Пожежу вдалося повністю ліквідувати за півгодини. У цьому були задіяні шестеро рятувальників і дві одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Одесі під час гасіння масштабної пожежі в житловому багатоповерховому будинку серйозно постраждали двоє рятувальників. Один з них в реанімації.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!