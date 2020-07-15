На Дніпропетровщині з пожежі в багатоповерхівці врятували чоловіка. Фото і відео

Аліна Рашевська Події 10:18, 15.07.2020

У місті Кам'янське Дніпропетровської області 14 липня трапилася пожежа в одній із квартир п'ятиповерхового житлового будинку.

У вогняній пастці опинився її 46-річний власник. Рятувальники знайшли його в несвідомому стані під час ліквідації займання, повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Пожежа під Дніпром
Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

На момент приїзду надзвичайників чоловік встиг отримати серйозні опіки. Потерпілого винесли на носилках на вулицю, після чого передали медикам для подальшої госпіталізації.

Загальна площа пожежі склала 30 м. кв. У її ліквідації були задіяні 10 надзвичайників та три одиниці техніки.

Пожежа під Дніпром
Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Кривому Розі трапилася пожежа на території підприємства.

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