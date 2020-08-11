На Дніпропетровщині з палаючого будинку пожежники врятували 10 осіб. Фото з місця НП

Пожежа під Дніпром. ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

У місті Синельникове Дніпропетровської області 10 серпня трапилася пожежа в дев'ятиповерховому житловому будинку.

Займання, що виникло на балконі двокімнатної квартири, швидко поширилося всередину приміщення і на балкон третього поверху. В результаті сталося задимлення сходової клітини, через що мешканці верхніх поверхів не могли врятуватися самостійно, повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Прибулі на місце надзвичайники вивели на вулицю 10 осіб. Загальна площа пожежі склала 62 м. кв. В результаті НП ніхто не постраждав.

Пожежа під Дніпром Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

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