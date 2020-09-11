На Дніпропетровщині в'язень наживався на людях через власний інтернет-магазин

У Дніпропетровській області судитимуть в'язня виправного центру за інтернет-шахрайство.

Так, чоловік створив інтернет-магазин техніки за вигідними цінами. Обов'язковою умовою була передплата. Втім, після оплати, покупці ніякого товару не отримували. Таким чином зловмисник обдурив близько 200 громадян, повідомили в Департаменті кіберполіції Національної поліції України.

Правоохоронці встановили, що 29-річний інтернет-шахрай вже неодноразово був засуджений і зараз відбуває покарання за шахрайство в виправному центрі.

Як стало відомо, чоловік з мобільного телефону створив на платформі оголошень інтернет-магазин. До покупки пропонував побутову техніку за зниженими цінами. Обов'язковою умовою була передплата частини або повної вартості. Однак, після оплати покупці ніякого товару не отримували.

В ході досудового розслідування встановлено, що таким чином зловмисник ошукав понад 200 осіб.

Правоохоронці провели обшуки на території виправного центру, де шахрай відбуває покарання, і вилучили речові докази.

Чоловікові було оголошено про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (шахрайство) КК України. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Наразі досудове розслідування завершено. Матеріали справи разом з обвинувальним актом направлено до суду. Правоохоронці будуть клопотати про відшкодування потерпілим шкоди в розмірі 400 тисяч гривень.

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