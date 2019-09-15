На Дніпропетровщині впав ліфт з людиною всередині: опубліковано відео

У Павлограді Дніпропетровської області 14 вересня обрушився ліфт з людиною всередині.

Подія трапилася на вулиці Гагаріна. Ліфт впав в одному з житлових будинків, повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Ліфт впав з людиною Pikabu

На місце прибуло чергове відділення рятувальників. Як з'ясувалося, в під'їзді житлового будинку під час спуску людини з третього поверху сталося падіння ліфта, який зупинився між другим і першим поверхом.

Рятувальники за допомогою шанцевого інструменту відчинили двері і звільнили 26-річного чоловіка.

Постраждалого оглянули лікарі і від госпіталізації він відмовився.

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