На Дніпропетровщині вогонь охопив житловий будинок: є постраждалі. Фото та відео

На Дніпропетровщині вогонь охопив житловий будинок. Пресслужба ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області

У неділю, 2 серпня, в селищі Єлизаветівка Петриківського району Дніпропетровської області загорівся одноповерховий житловий будинок.

Подія трапилася о 18:23 на вулиці Тополиній, повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

На місці рятувальники встановили, що вогонь охопив всю площу житлових приміщень будинку і перекинувся на дах. Вогнем знищено речі домашнього вжитку, меблі, техніку і дах будинку. Загальна площа пожежі склала 180 кв. м.

На Дніпропетровщині вогонь охопив житловий будинок. Фото пресслужби ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області

В результаті пожежі постраждала 24-річна дівчина, яку госпіталізували в Кам'янську міську лікарню №8, з попереднім діагнозом – отруєння продуктами горіння.

Відзначимо, що пожежу локалізовано о 19:05 та ліквідовано о 20:05.

На Дніпропетровщині вогонь охопив житловий будинок. Фото пресслужби ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області

На Дніпропетровщині вогонь охопив житловий будинок. Фото пресслужби ГУ ДСНС України в Дніпропетровській області

До гасіння пожежі залучено вісім чоловік особового складу та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки ГУ ДСНС України в Днепропетрвской області.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що на Дніпропетровщині сталася масштабна пожежа в покинутій будівлі.