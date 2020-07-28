На Дніпропетровщині вогнеборці врятували ліс від великої пожежі. Фото

Аліна Рашевська Події 07:30, 28.07.2020 Оновлено: 07:32, 28.07.2020

Неподалік від села Новокурське Дніпропетровської області 27 липня спалахнула лісова пожежа.

Повідомлення про займання на території Широківського лісництва надійшло до Служби порятунку "101" близько 17:20. На місце події відразу ж направили чергову бригаду рятувальників, передає пресслужба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

На момент прибуття пожежних вогонь встиг знищити суху траву і підстилку лісу, а також пошкодити хвойні та листяні дерева. Загальна площа пожежі склала 8 га. На її ліквідацію у надзвичайників пішло близько години.

ГУ ДСНС в Дніпропетровській області
На Дніпропетровщині вогнеборці врятували ліс від великої пожежі

В гасінні були задіяні 21 рятувальник та п'ять одиниць техніки, а також співробітники і спеціальна техніка комунального підприємства "Криворізький лісгосп".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Марганці спалахнула масштабна лісова пожежа.

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