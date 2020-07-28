На Дніпропетровщині вогнеборці врятували ліс від великої пожежі. Фото

Неподалік від села Новокурське Дніпропетровської області 27 липня спалахнула лісова пожежа.

Повідомлення про займання на території Широківського лісництва надійшло до Служби порятунку "101" близько 17:20. На місце події відразу ж направили чергову бригаду рятувальників, передає пресслужба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

На момент прибуття пожежних вогонь встиг знищити суху траву і підстилку лісу, а також пошкодити хвойні та листяні дерева. Загальна площа пожежі склала 8 га. На її ліквідацію у надзвичайників пішло близько години.

ГУ ДСНС в Дніпропетровській області На Дніпропетровщині вогнеборці врятували ліс від великої пожежі

В гасінні були задіяні 21 рятувальник та п'ять одиниць техніки, а також співробітники і спеціальна техніка комунального підприємства "Криворізький лісгосп".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Марганці спалахнула масштабна лісова пожежа.