На Дніпропетровщині водієві автобуса стало погано під час рейсу: чоловіка врятували пасажири

На Дніпропетровщині водієві автобуса стало погано під час рейсу. Колаж

У неділю, 2 серпня, в селі Зоря Дніпропетровської області стало погано водієві міжміського автобуса Дніпро-Марганець.

Під час роботи за маршрутом автобус зробив заплановану зупинку. Автомобіліст зупинив транспортний засіб, вийшов з нього і втратив свідомість, повідомили в Facebook-групі "Х ** вий Марганець".

Пасажири викликали на місце події медиків, проте швидка приїхала тільки за годину. Не чекаючи лікарів, очевидці самі надали першу допомогу водію. Щоб привести чоловіка до тями, його поливали холодною водою. Люди постійно притримували голову потерпілого.

В очікуванні приїзду медиків пасажири намагалися зупинити проїжджаючі автомобілі в надії, що хтось із водіїв зможе допомогти своєму колезі.

Коли швидка все ж приїхала на виклик, водій автобуса вже прийшов до тями і знаходився в задовільному стані.

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