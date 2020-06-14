На Дніпропетровщині виявили ще 8 хворих на COVID-19: статистика

Станом на 14 червня в Дніпропетровській області коронавірусну інфекцію діагностували у 998 осіб.
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За останню добу в Дніпропетровській області виявили вісім хворих на COVID-19. Про це повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної державної адміністрації.
На коронавірус захворіли два жителя Дніпра і один житель Кам'янського. Наявність інфекції також лабораторно підтвердили у двох жителів Павлоградського району та по одному – в Дніпровському, Петриківському та Широківському.
У Дніпропетровській області виявили 8 хворих COVID-19
pravda.com.ua
Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі офіційно зареєстровано 457 випадків захворювання коронавірусом. 329 осіб вже одужали.
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