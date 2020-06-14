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14 червня • оновлено в 15:28
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Ігор Кравченко

На Дніпропетровщині виявили ще 8 хворих на COVID-19: статистика

1.2т
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Станом на 14 червня в Дніпропетровській області коронавірусну інфекцію діагностували у 998 осіб.

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За останню добу в Дніпропетровській області виявили вісім хворих на COVID-19. Про це повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

На коронавірус захворіли два жителя Дніпра і один житель Кам'янського. Наявність інфекції також лабораторно підтвердили у двох жителів Павлоградського району та по одному – в Дніпровському, Петриківському та Широківському.

У Дніпропетровській області виявили 8 хворих COVID-19

У Дніпропетровській області виявили 8 хворих COVID-19

pravda.com.ua

Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі офіційно зареєстровано 457 випадків захворювання коронавірусом. 329 осіб вже одужали.

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Автор
Ігор Кравченко
Тема
Коронавірус
Місце
Україна Дніпро
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