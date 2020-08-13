На Дніпропетровщині випускний закінчився масовим отруєнням: названі причини

У селі В'язівок Дніпропетровської області випускний, який відзначали в одному з місцевих кафе 1 серпня, став причиною масового отруєння.

У результаті даної пригоди за допомогою до медиків звернулися 13 осіб. На даний момент епідеміологічне розслідування причин отруєння закінчене, повідомили в прес-службі Головного управління Госпродпотребслужби в Дніпропетровській області.

У всіх восьми пацієнтів, які лікувалися на стаціонарі, виявили одного і того ж збудника - сальмонелу. Попередньо, джерелом зараження стали курячі яйця, які використовувалися в кафе для приготування страв. Продукція постачалася на кухню з підсобного господарства власника закладу. На території і обладнанні була знайдена також і кишкова паличка.

Крім того, в кафе зафіксували ще безліч інших порушень: харчові продукти, які потрапляли на кухню, не мали підтверджень якості і безпеки; в холодильниках не дотримувався температурний режим і товарне сусідство. Сама кухня та інвентар були в незадовільному стані - всюди тріщини, цвіль і іржа. Співробітники закладу харчування не проходили регулярні медогляди.

На даний момент робота кафе тимчасово припинена до 16 серпня. Інформацію про результати досліджень передали до Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині в селі В'язівок випускний закінчився масовим отруєнням.