На Дніпропетровщині викрили нелегальний call-центр

Події 15:30, 15.06.2020 Оновлено: 16:04, 15.06.2020

У місті Новомосковськ Дніпропетровської області правоохоронці припинили роботу нелегального колл-центру. В одному з офісів невідомі встановили комп'ютерне обладнання і займалися злочинною діяльністю.

Підозрювані зв'язувалися з громадянами і представлялися співробітниками банку. Після чого вводили постраждалих в оману і заволодівали їхніми коштами з банківських рахунків, повідомляє пресслужба прокуратури Дніпропетровської області.

Під час проведення обшуку за місцем розташування "колл-центру" правоохоронними органами виявлено та вилучено 19 комп'ютерів з навушниками та мікрофонами, а також чорнові записи з покроковою інструкцією спілкування з постраждалими.

Розслідування триває. Встановлюються причетні до злочину особи.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в п'ятницю, 12 червня, в Кам'янському Дніпропетровської області поліцейські провели обшуки в приміщенні, де розташовувався колл-центр, співробітники якого обманювали людей.

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