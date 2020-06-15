На Дніпропетровщині викрили нелегальний call-центр

У місті Новомосковськ Дніпропетровської області правоохоронці припинили роботу нелегального колл-центру. В одному з офісів невідомі встановили комп'ютерне обладнання і займалися злочинною діяльністю.

Підозрювані зв'язувалися з громадянами і представлялися співробітниками банку. Після чого вводили постраждалих в оману і заволодівали їхніми коштами з банківських рахунків, повідомляє пресслужба прокуратури Дніпропетровської області.

Під час проведення обшуку за місцем розташування "колл-центру" правоохоронними органами виявлено та вилучено 19 комп'ютерів з навушниками та мікрофонами, а також чорнові записи з покроковою інструкцією спілкування з постраждалими.

Розслідування триває. Встановлюються причетні до злочину особи.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в п'ятницю, 12 червня, в Кам'янському Дніпропетровської області поліцейські провели обшуки в приміщенні, де розташовувався колл-центр, співробітники якого обманювали людей.