На Дніпропетровщині викрили колл-центр шахраїв, які виманювали у людей гроші

У п'ятницю, 12 червня, в Кам'янському Дніпропетровської області поліцейські провели обшуки в приміщенні, де розташовувався колл-центр, співробітники якого обманювали людей.

Шахраї телефонували людям і по заздалегідь прописаній інструкції, під різними приводами виманювали гроші. Щодня кожен із співробітників здійснював безліч дзвінків. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Під час обшуку правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, мобільний телефон, кредитну карту, грошові кошти та чорнові записи. Всю вилучену техніку направлено на експертні дослідження.

Шахраї організували підпільний колл-центр Пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області

Також правоохоронці встановили, що штат співробітників становив близько 20 осіб, серед яких були і неповнолітні. Офіс шахраїв розташовувався в нежитловому приміщенні житлового будинку без усякої вивіски. Працював в закритому режимі. Для працівників були створені комфортні умови роботи.

В даний час триває досудове розслідування, в ході якого встановлюється організатор незаконного бізнесу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з'явився новий вид шахрайства. Тепер довірливих громадян чекають прямо біля банкоматів і обманним шляхом змушують віддавати нібито вкрадені гроші. Фахівці попереджають, що в Україні може з'явитися і нова схема обману – коли ваші картки будуть красти прямо біля банкомату.