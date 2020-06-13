На Дніпропетровщині викрили колл-центр шахраїв, які виманювали у людей гроші
У п'ятницю, 12 червня, в Кам'янському Дніпропетровської області поліцейські провели обшуки в приміщенні, де розташовувався колл-центр, співробітники якого обманювали людей.
Шахраї телефонували людям і по заздалегідь прописаній інструкції, під різними приводами виманювали гроші. Щодня кожен із співробітників здійснював безліч дзвінків. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.
Під час обшуку правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, мобільний телефон, кредитну карту, грошові кошти та чорнові записи. Всю вилучену техніку направлено на експертні дослідження.
Також правоохоронці встановили, що штат співробітників становив близько 20 осіб, серед яких були і неповнолітні. Офіс шахраїв розташовувався в нежитловому приміщенні житлового будинку без усякої вивіски. Працював в закритому режимі. Для працівників були створені комфортні умови роботи.
В даний час триває досудове розслідування, в ході якого встановлюється організатор незаконного бізнесу.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з'явився новий вид шахрайства. Тепер довірливих громадян чекають прямо біля банкоматів і обманним шляхом змушують віддавати нібито вкрадені гроші. Фахівці попереджають, що в Україні може з'явитися і нова схема обману – коли ваші картки будуть красти прямо біля банкомату.