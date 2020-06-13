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13 червня • оновлено в 13:37
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Ігор Кравченко

На Дніпропетровщині викрили колл-центр шахраїв, які виманювали у людей гроші

1.3т
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У п'ятницю, 12 червня, в Кам'янському Дніпропетровської області поліцейські провели обшуки в приміщенні, де розташовувався колл-центр, співробітники якого обманювали людей.

Шахраї телефонували людям і по заздалегідь прописаній інструкції, під різними приводами виманювали гроші. Щодня кожен із співробітників здійснював безліч дзвінків. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Під час обшуку правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, мобільний телефон, кредитну карту, грошові кошти та чорнові записи. Всю вилучену техніку направлено на експертні дослідження.

Шахраї організували підпільний колл-центр

Шахраї організували підпільний колл-центр

Пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області

Також правоохоронці встановили, що штат співробітників становив близько 20 осіб, серед яких були і неповнолітні. Офіс шахраїв розташовувався в нежитловому приміщенні житлового будинку без усякої вивіски. Працював в закритому режимі. Для працівників були створені комфортні умови роботи.

В даний час триває досудове розслідування, в ході якого встановлюється організатор незаконного бізнесу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з'явився новий вид шахрайства. Тепер довірливих громадян чекають прямо біля банкоматів і обманним шляхом змушують віддавати нібито вкрадені гроші. Фахівці попереджають, що в Україні може з'явитися і нова схема обману – коли ваші картки будуть красти прямо біля банкомату.

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Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
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