На Дніпропетровщині відпочиваючі знайшли снаряди на березі річки

У суботу, 27 червня, в Павлограді Дніпропетровської області піротехніки знищили знайдені застарілі боєприпаси.

До Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що на березі річки Вовча на відстані 100 метрів від житлових будинків місцевим жителем виявлено міну ММ-82 і снаряд АС-155. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Виявлені боєприпаси були знищені піротехнічною групою шляхом контрольованого підриву. При додатковому обстеженні території вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Відпочиваючі знайшли снаряди на березі річки dnipro.depo.ua

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