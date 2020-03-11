На Дніпропетровщині від отруєння чадним газом загинула дитина: фото з місця НП

У середу, 11 березня, в місті Верхівцеве Дніпропетровської області трапилася пожежа в одноповерховому житловому будинку.
У момент події в приміщенні знаходилися троє дітей. Найстаршій дитині врятуватися не вдалося, повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.
4-річного хлопчика і однорічну дівчинку з отруєнням чадним газом госпіталізували в Кам'янську міську лікарню №7.
Пожежа в Верхівцеве
FOR.kg
Вогнем пошкоджено домашні речі на площі 2 м. кв. Причина виникнення пожежі поки невідома.
Пожежа під Дніпром
ГУ ДСНС в Дніпропетровській області
Пожежа під Дніпром
ГУ ДСНС в Дніпропетровській області
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в місті Нікополь загорівся одноповерховий житловий будинок на вулиці Богомольця. З палаючого приміщення не встиг вибратися чоловік. Його бездиханне тіло знайшли рятувальники під час ліквідації пожежі.
Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал