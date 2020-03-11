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11 березня • оновлено в 11:06
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Аліна Рашевська

На Дніпропетровщині від отруєння чадним газом загинула дитина: фото з місця НП

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У середу, 11 березня, в місті Верхівцеве Дніпропетровської області трапилася пожежа в одноповерховому житловому будинку.

У момент події в приміщенні знаходилися троє дітей. Найстаршій дитині врятуватися не вдалося, повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

4-річного хлопчика і однорічну дівчинку з отруєнням чадним газом госпіталізували в Кам'янську міську лікарню №7.

Пожежа в Верхівцеве

Пожежа в Верхівцеве

FOR.kg

Вогнем пошкоджено домашні речі на площі 2 м. кв. Причина виникнення пожежі поки невідома.

Пожежа під Дніпром

Пожежа під Дніпром

ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Пожежа під Дніпром

Пожежа під Дніпром

ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в місті Нікополь загорівся одноповерховий житловий будинок на вулиці Богомольця. З палаючого приміщення не встиг вибратися чоловік. Його бездиханне тіло знайшли рятувальники під час ліквідації пожежі.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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