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На Дніпропетровщині вибухнуло авто з поліцейським: що відомо

1.3т Читати матеріал російською

У Першотравенську Дніпропетровської області вибухнув автомобіль з поліцейськими всередині.

На місце події одразу виїхали вибухотехніки та слідчо-оперативна група, передає пресслужба поліції Дніпропетровської області.

Ілюстрація

Ілюстрація

Vgorode.ua

Крім того, на місце вибуху прибуло керівництво обласної поліції.

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"Подія сталася сьогодні вранці у м. Першотравенську. Як попередньо встановлено, начальник Першотравенського відділення поліції сів за кермо власного автомобіля, а через 30 секунд пролунав вибух задньої частини автомобіля", – сказано в повідомленні.

В результаті вибуху пошкоджено автомобіль "Mitsubishi Outlander".

Вибухнула задня частина автомобіля

Вибухнула задня частина автомобіля

Пресслужба поліції Дніпропетровської області

Вибухотехніки встановлюють причини події

Вибухотехніки встановлюють причини події

Пресслужба поліції Дніпропетровської області

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За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Раніше OBOZREVATEL писав, що 25 серпня в Дніпрі грабіжник відкрив стрілянину по поліцейському. Зловмисник відкрив стрілянину під час спроби його затримати. Поліцейського з пораненням доставили в лікарню.

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Україна Дніпро
Теги
поліція вибух кримінал
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