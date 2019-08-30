На Дніпропетровщині вибухнуло авто з поліцейським: що відомо

У Першотравенську Дніпропетровської області вибухнув автомобіль з поліцейськими всередині.

На місце події одразу виїхали вибухотехніки та слідчо-оперативна група, передає пресслужба поліції Дніпропетровської області.

Ілюстрація Vgorode.ua

Крім того, на місце вибуху прибуло керівництво обласної поліції.

"Подія сталася сьогодні вранці у м. Першотравенську. Як попередньо встановлено, начальник Першотравенського відділення поліції сів за кермо власного автомобіля, а через 30 секунд пролунав вибух задньої частини автомобіля", – сказано в повідомленні.

В результаті вибуху пошкоджено автомобіль "Mitsubishi Outlander".

Вибухнула задня частина автомобіля Пресслужба поліції Дніпропетровської області

Вибухотехніки встановлюють причини події Пресслужба поліції Дніпропетровської області

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Раніше OBOZREVATEL писав, що 25 серпня в Дніпрі грабіжник відкрив стрілянину по поліцейському. Зловмисник відкрив стрілянину під час спроби його затримати. Поліцейського з пораненням доставили в лікарню.

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