На Дніпропетровщині величезний рій бджіл "втік" з пасіки: люди налякані. Фото, відео

У місті Кам'янське Дніпропетровської області на дереві біля одного з багатоповерхових будинків з'явився величезний рій бджіл.

Городяни припускають, що комахи разом з маткою "втекли" з пасіки одного з дачників. Нове місце їх проживання стурбувало місцевих жителів, розповів в коментарі OBOZREVATEL кам'янчанин Юрій Толстих.

Рой на дереві facebook.com/Типичный Дніпродзержинськ

"Моя донька гуляла, звернула увагу, що на дереві щось висить. Сказала мені. Виявився рій. Бджоли не були агресивними, але справа в тому, що це було в шостій ранку, може вони ще були сонні", - поділився Юрій .

Рой на дереві facebook.com/Типичный Дніпродзержинськ

Чоловік розповів про знахідку в соціальній мережі. Вже через кілька годин відгукнувся пасічник, який напередодні "загубив" бджіл. Користувачі бурхливо обговорювали "втечу" рою і переживали за свою безпеку.

facebook.com/Типичный Дніпродзержинськ Скрншот

facebook.com/Типичный Дніпродзержинськ Скріншот

На найближчий час їх переселили в дупло дерева далеко від житлових будинків.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, до масової загибелі бджіл в Україні в цьому році привели два фактора – зміна клімату і використання агрохімікатів, в яких містяться заборонені в країні речовини. Це небезпечно і для людини.