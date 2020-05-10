На Дніпропетровщині вантажівка з цистерною вилетіла в кювет: водія затиснуло в кабіні. Фото

Ігор Кравченко Події 13:53, 10.05.2020

У неділю, 10 травня, в Дніпропетровській області на трасі Дніпро-Нікополь вантажівка MAN злетів з дороги.

Аварія сталася на 63-му кілометрі траси Дніпро-Нікополь. Водієві вантажівки затиснуло ногу в кабіні, повідомляє "Прихист".

На місце події прибули рятувальники і використовуючи автокран, дістали постраждалого чоловіка. Його госпіталізували в лікарню. Що стало причиною аварії на даний момент невідомо.

Вантажівка з цистерною вилетів в кювет
Прихист
Вантажівка з цистерною вилетів в кювет
Прихист
Вантажівка з цистерною вилетів в кювет
Прихист

Що стало причиною аварії на даний момент невідомо.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі автомобіль на швидкості збив чоловіка, який перебігав дорогу. Момент удару потрапив на відео.

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Дніпро Події

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