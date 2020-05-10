Головна Новини
10 травня • оновлено в 14:34
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Ігор Кравченко

На Дніпропетровщині вантажівка з цистерною вилетіла в кювет: водія затиснуло в кабіні. Фото

517
Читати матеріал російською

У неділю, 10 травня, в Дніпропетровській області на трасі Дніпро-Нікополь вантажівка MAN злетів з дороги.

Аварія сталася на 63-му кілометрі траси Дніпро-Нікополь. Водієві вантажівки затиснуло ногу в кабіні, повідомляє "Прихист".

На місце події прибули рятувальники і використовуючи автокран, дістали постраждалого чоловіка. Його госпіталізували в лікарню. Що стало причиною аварії на даний момент невідомо.

Вантажівка з цистерною вилетів в кювет

Вантажівка з цистерною вилетів в кювет

Прихист

Вантажівка з цистерною вилетів в кювет

Вантажівка з цистерною вилетів в кювет

Прихист

Вантажівка з цистерною вилетів в кювет

Вантажівка з цистерною вилетів в кювет

Прихист

Що стало причиною аварії на даний момент невідомо.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі автомобіль на швидкості збив чоловіка, який перебігав дорогу. Момент удару потрапив на відео.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Автор
Ігор Кравченко
Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дніпро Події

Коронавірус. Найважливіше

Новини

Топпублікації

Топблоги