На Дніпропетровщині вантажівка з цистерною вилетіла в кювет: водія затиснуло в кабіні. Фото

У неділю, 10 травня, в Дніпропетровській області на трасі Дніпро-Нікополь вантажівка MAN злетів з дороги.

Аварія сталася на 63-му кілометрі траси Дніпро-Нікополь. Водієві вантажівки затиснуло ногу в кабіні, повідомляє "Прихист".

На місце події прибули рятувальники і використовуючи автокран, дістали постраждалого чоловіка. Його госпіталізували в лікарню. Що стало причиною аварії на даний момент невідомо.

Вантажівка з цистерною вилетів в кювет Прихист

Вантажівка з цистерною вилетів в кювет Прихист

Вантажівка з цистерною вилетів в кювет Прихист

Що стало причиною аварії на даний момент невідомо.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі автомобіль на швидкості збив чоловіка, який перебігав дорогу. Момент удару потрапив на відео.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!