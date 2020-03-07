На Дніпропетровщині в шахті обвалилась порода і розчавила робочого

За попередньою інформацією, інцидент стався через те, що під землею погано була закріплена вироблення, повідомляє Прихист.

Гірник очисного забою, який працював на комбайні, почав відпрацювання ніші, в результаті чого стався обвал породи і його задавило.

На місці події працюють фахівці воєнізованої гірничо-рятувальної частини. Розпочато службове розслідування.

Загиблому було 48 років. На шахті він працював ланковим.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі труп жінки пролежав у квартирі 10 днів. Екстрені служби не могли знайти законних підстав для розтину квартири.

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