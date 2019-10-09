На Дніпропетровщині в річці знайшли тіло дев'ятирічної дівчинки: фото з місця трагедії

У Марганці Дніпропетровської області 8 жовтня в річці виявили тіло дев'ятирічної дівчинки.
Дитина зірвалася з мосту і впала у воду. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій.
У Дніпрі потонула дев'ятирічна дівчинка
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Відомо, що нещасний випадок трапився біля вулиці Залізничної приблизно о 16:15. Прибувши на місце події, рятувальники розшукали труп на дні водойми й доставили його на берег гумовим човном. Точну причину смерті встановить судмедекспертиза.
До робіт було залучено шість чоловік особового складу та одна одиниця техніки.
У Дніпрі знайшли тіло дев'ятирічної дитини
ДСНС у Дніпропетровській області
У Дніпрі знайшли тіло дев'ятирічної дитини
ДСНС у Дніпропетровській області
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі при загадкових обставинах помер чоловік. Тіло загиблого виявили 6 жовтня на проспекті Героїв на водійському сидінні автомобіля Mercedes.
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