На Дніпропетровщині в результаті пожежі загинув чоловік

У понеділок, 9 березня, в місті Нікополь Дніпропетровської області загорівся одноповерховий житловий будинок на вулиці Богомольця.

З палаючого приміщення не встиг вибратися чоловік. Його бездиханне тіло знайшли рятувальники під час ліквідації пожежі, повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Прибувши на місце, співробітники ДСНС встановили, що пожежа виникла всередині житлової кімнати будинку. Вогнем пошкоджено домашнє майно на площі 20 кв. м.

Пожежа в Нікополі liter.kz

До ліквідації пожежі залучено четверо чоловік особового складу та одну одиницю пожежно-рятувальної техніки Головного управління.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі під час пожежі в покинутому будинку рятувальники знайшли тіло чоловіка. Вогонь вдалося ліквідувати за 30 хвилин.

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