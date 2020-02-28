Головна Новини
28 лютого • оновлено в 17:37
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

Аліна Рашевська

На Дніпропетровщині в результаті пожежі загинув чоловік. Фото з місця НП

438
Читати матеріал російською

У п'ятницю, 28 лютого, в місті Покров Дніпропетровської області загорівся одноповерховий житловий будинок на вулиці Шкільній.

З палаючого приміщення не встиг вибратися 53-річний власник. Його бездиханне тіло знайшли рятувальники під час ліквідації пожежі, повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Прибувши на місце, співробітники ДСНС встановили, що пожежа виникла в вітальній кімнаті будинку. Вогнем пошкоджено речі домашнього вжитку та внутрішнє оздоблення стін. Загальна площа пожежі склала 6 кв. м.

Пожежа в Покрові

Пожежа в Покрові

Свое ТВ

До ліквідації пожежі залучено 5 чоловік особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки Головного управління.

Пожежа в Покрові

Пожежа в Покрові

ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Пожежа в Покрові

Пожежа в Покрові

ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Пожежа в Покрові

Пожежа в Покрові

ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі пожежні врятували маленьку сову, яка сиділа в палаючій траві. Рятувальники виявили двох тварин, коли приїхали гасити пожежу в Самарському районі.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги