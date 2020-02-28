На Дніпропетровщині в результаті пожежі загинув чоловік. Фото з місця НП

У п'ятницю, 28 лютого, в місті Покров Дніпропетровської області загорівся одноповерховий житловий будинок на вулиці Шкільній.

З палаючого приміщення не встиг вибратися 53-річний власник. Його бездиханне тіло знайшли рятувальники під час ліквідації пожежі, повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Прибувши на місце, співробітники ДСНС встановили, що пожежа виникла в вітальній кімнаті будинку. Вогнем пошкоджено речі домашнього вжитку та внутрішнє оздоблення стін. Загальна площа пожежі склала 6 кв. м.

Пожежа в Покрові Свое ТВ

До ліквідації пожежі залучено 5 чоловік особового складу та 1 одиниця пожежно-рятувальної техніки Головного управління.

Пожежа в Покрові ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Пожежа в Покрові ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Пожежа в Покрові ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі пожежні врятували маленьку сову, яка сиділа в палаючій траві. Рятувальники виявили двох тварин, коли приїхали гасити пожежу в Самарському районі.

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