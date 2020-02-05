На Дніпропетровщині в заторах застрягли тисячі авто: фото й відео снігового колапсу

У середу, 5 лютого, внаслідок рясного снігопаду й хуртовини на дорогах Дніпра й області в заторах опинилися тисячі водіїв.

Очевидці повідомляють про величезний корок на Криворізькому шосе. Як розповіли OBOZREVATEL в пресслужбі Головного управління служби з надзвичайних ситуацій, на трасі М-04 зупинилися приблизно 30 фур (щоб подивитися фото й відео, доскрольте до кінця сторінки).

У мережі пишуть, що на трасі в районі села Краснопілля через ДТП в затор потрапила майже тисяча машин.

Скриншот з відео

Через складні погодні умови на Дніпропетровщині від електропостачання відключили вісім населених пунктів, зокрема смт Солоне, Губиниху, Петриківку та Царичанку. Всього без світла залишилися понад п'ять тисяч абонентів.

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facebook.com/gelenanov

facebook.com/gelenanov

За інформацією Дніпропетровського облавтодору, на дорогах області працює 55 одиниць снігоприбиральної техніки. Як повідомляє місцеве видання "Наше місто", в місті працює 130 снігоприбиральні машини.

Наше місто

Наше місто

Наше місто

Наше місто

"Середня температура по області – від 1 морозу до 3 тепла, вітер 3-8 м/с, пориви до 14 м/с, спостерігаються опади у вигляді мокрого снігу, щодо Нікопольської оперативної зони – місцями дощ, щодо Криворізької – без опадів", – повідомили рятувальники.

facebook.com/kodencov

facebook.com/kodencov

facebook.com/kodencov

facebook.com/kodencov

Перебування на вулиці в період вирування стихії становило реальну загрозу для людського життя. Сильний вітер спровокував масове падіння дерев. Як повідомив заступник мера Дніпра Михайло Лисенко, всього за п'ять годин тільки в Дніпрі їх було повалено понад 80 штук. У багатьох місцях буря залишила по собі обірвані дроти й зламані гілки.

Telegram-канал "Х***ве Кам'янське"

Telegram-канал "Х***ве Кам'янське"

Telegram-канал "Х***ве Кам'янське"

Telegram-канал "Х***ве Кам'янське"

Telegram-канал "Х***ве Кам'янське"

Telegram-канал "Х***ве Кам'янське"

В умовах негоди в Дніпрі й області трапилися десятки ДТП. Вулиці замітало швидше, ніж їх встигали розчистити.

Раніше OBOZREVATEL писав, що за прогнозами синоптиків, 5-6 лютого в Дніпрі й області очікується різке погіршання погодних умов. Прогнозується, що вдарять морози й місто завалить снігом.

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