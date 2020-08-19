На Дніпропетровщині в інтернаті влаштували трудове рабство для душевнохворих. Колаж

У місті Кривий Ріг Дніпропетровської області працівники КЗ "Криворізький психоневрологічний інтернат" знущалися над своїми підопічними.

Перевірка закладу підтвердила факти катування і грубого порушення законодавства про працю. Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, повідомили в пресслужбі прокуратури Дніпропетровської області.

Співробітники психоневрологічного інтернату, користуючись своєю владою над пацієнтами та їхньою розумовою відсталістю, примушували їх до важкої праці. Підопічних змушували виконувати ремонтні роботи на території медзакладу із застосуванням бетонозмішувача. При цьому службовці знали, що їхні пацієнти за станом здоров'я взагалі не можуть працювати.

Трудове рабство заподіяло людям з психічними захворюваннями моральні страждання. Крім того, в інтернаті хворим не забезпечили належні умови перебування.

На даний момент поліція проводить розслідування і встановлює коло причетних до злочинів осіб. Справа перебуває під контролем обласної прокуратури.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що поліцейські затримали 36-річного жителя Дніпропетровської області, який очолив у Харкові нелегальний реабілітаційний центр. Пацієнтів змушували приймати невідомі ліки і регулярно били.

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