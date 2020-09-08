На Дніпропетровщині в ДТП загинули три людини. Фото і відео

На Дніпропетровщині в ДТП загинули три людини. Колаж

У вівторок, 8 вересня, в Криничанському районі Дніпропетровської області сталася смертельна ДТП.

Аварія трапилася близько 13:00 на 167-му кілометрі траси М-04. На автодорозі зіткнулися два легкових авто – Mercedes-Benz і ВАЗ, повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції Дніпропетровської області (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Смертельна аварія трапилася на 167-му кілометрі траси М-04. Пресслужба ГУНП в Дніпропетровській області

За попередніми даними, іномарка їхала по трасі, на якій у зв'язку з ремонтом встановлені обмежувальні знаки. Під час руху водій Mercedes виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з ВАЗ.

У результаті удару загинули три людини, які знаходилися в салоні ВАЗ, включаючи водія. Ще один пасажир цього легковика отримав травми, потерпілого госпіталізували.

На місці події працюють правоохоронці, всі деталі ДТП встановлюються. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що в Кривому Розі швидкісний трамвай зійшов із рейок у тунелі. Аварія трапилася недалеко від станції "Мудрьона".

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся