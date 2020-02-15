На Дніпропетровщині в будинку згоріли двоє чоловіків, у дворі знайшли повішену жінку. Фото

Сьогодні, 15 лютого, в селі Мусіївка Нікопольського району Дніпропетровської області на вулиці 40 років Перемоги горів одноповерховий будинок.

Під час ліквідації події рятувальники знайшли тіла двох чоловіків 1980 і 1969 років народження. Про це повідомили в пресслужбі Галавного управління Державної служби надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Як з'ясувалося, у загиблих була інвалідність - вони не змогли самостійно вибратися з палаючого будинку.

Рятувальники виявили три трупи Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

Рятувальники виявили три трупи Пресслужба ДСНС в Дніпропетровській області

Крім цього, у дворі будинку рятувальники знайшли тіло жінки 1957 року народження. Жінка була повішена. Обставини загибелі жінка і пожежі в будинку з'ясовуватимуть правоохоронці.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі на Лівому березі сталася пожежа в житловому будинку, відомому як "Пентагон". У багатоповерхівці знаходиться гуртожиток.

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