На Дніпропетровщині в автомобілі Daewoo згорів чоловік

У неділю, 22 березня, в Слонянском районі біля села Письмечеве згорів автомобіль Daewoo Lanos.

Інформація про пожежу надійшла до Служби порятунку о 10:30. Про це повідомили в прес-службі Державної служби надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

Рятувальники встановили, що пожежа виникла в середині легкового автомобіля. Вогонь пошкодив автомобіль на площі 4 метри квадратних.

Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили чоловіка без ознак життя.

В автомобілі Daewoo згорів чоловік gorod.dp.ua

До ліквідації пожежі було залучено три людини особового складу і одиниця техніки пожежної команди села Новопокровка.

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Дніпропетровщині згорів автомобіль ВАЗ 2106. Рятувальники знайшли в автомобілі обгоріле тіло.

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