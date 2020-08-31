На Дніпропетровщині у поліції вкрали справу про вбивство: у мережі скандал

У Дніпропетровській області у Покровського відділу поліції вкрали документи у кримінальній справі, датованій 2004 роком.

Невідомі відправили справу голові первинної профспілки поліції Сергію Джихуру. Конверт разом з паперами і запискою він виявив у своїй поштовій скриньці, повідомив Джихур на своїй сторінці в Facebook.

В анонімному листі було сказано, що дане кримінальне провадження нібито було загублене якоюсь Тетяною, яка перебувала в стані алкогольного сп'яніння. Невідомі пояснили, що відправили документи Джихуру, бо вони йому довіряють і він знає, що з ними зробити.

Записка анонімів, які передали справу Сергію Джихуру. Facebook/Сергій Джихур

Імовірно, це стара справа про вбивство, яке намагалися замаскувати під нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Провадження могли навмисно приховувати довгі роки. Крім того, такі кримінальні справи з появою нового Кримінального процесуального кодексу мали перереєструвати в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Сергій Джихур зазначає, що він готовий передати дані документи поліції:

"Можливо це якийсь жарт, а може і насправді реальні документи. Я готовий документи передати, але виключно в рамках офіційних процесуальних заходів з описом в повному обсязі", – написав глава поліцейської профспілки.

Кримінальна справа датована 2004 роком. Facebook/Сергій Джихур

Користувачі Facebook в коментарях припускають, що дане викрадення справи може бути підставним з метою помститися керівникові райвідділу. Деякі в свою чергу вважають, що сам пост Сергія Джихура – замовний або просто неправдивий.

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