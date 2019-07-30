На Дніпропетровщині ціла сім'я потрапила в лікарню через таксу

У П'ятихатському районі Дніпропетровської області сім'я з чотирьох осіб змушена проходити профілактичне лікування від сказу.

З'ясувалося, що собака, яка належала їм, була хвора на сказ, повідомили OBOZREVATEL в "Дніпропетровському обласному лабораторному центрі Міністерства охорони здоров'я України".

У домашнього улюбленця виявили сказ tvoidrug.com

Згідно зі звітом про санітарно-епідемічну ситуацію в області за минулий тиждень, за медичною допомогою звернулося 4 людини, які контактували з хворою на сказ твариною.

Як пояснили в лабораторному центрі, в П'ятихатському районі ветеринари з'ясували, що недавно померла такса, яка належала згаданій родині, виявилася хворою на сказ.

Для профілактики зараження вся сім'я проходить відповідне лікування і отримує щеплення.

"Там оголошений осередок сказу. Здійснюються заходи для недопущення епізоотії", - повідомила виданню заступниця директора установи Валентина Резвих.

Фахівці лабораторного центру провели епідеміологічне обстеження вогнища.

Епідеміологічна ситуація серед тварин знаходиться під контролем ветеринарних служб.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що помічник священика застрелив собаку на очах у дітей в Дніпрі.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram