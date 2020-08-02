На Дніпропетровщині трапилася масштабна пожежа в закинутій будівлі. Фото і відео НП

У неділю, 2 серпня, в селі Лобойківка Дніпропетровської області спалахнула пожежа всередині закинутої будівлі.

Повідомлення про подію на вулиці Центральній надійшло на лінію "101" близько 4:52. За вказаною адресою направили чергову бригаду рятувальників, передає пресслужба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

До прибуття пожежних вогонь встиг знищити сміття і меблі на площі 300 м. кв. До гасіння пожежі залучили п'ятьох надзвичайників та одну одиницю пожежно-рятувальної техніки. В результаті події ніхто не постраждав.

Пожежа під Дніпром Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Пожежа під Дніпром Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Пожежа під Дніпром Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

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