На Дніпропетровщині тиждень розшукують втікача підлітка: фото і прикмети

Правоохоронці просять допомогти розшукати 16-річного Артема Кухаренка, який зник у Дніпрі близько тижня тому.

Пресслужба поліції повідомляє, що хлопець пішов з гуртожитку одного з дніпровських навчальних закладів по вул. Верещагіна і не повернувся.

Артем Кухаренко, зник із гуртожитку в Дніпрі Пресслужба поліції Дніпропетровської області

Зв'язок із підлітком втрачено. За інформацією поліції він може перебувати в Павлограді.

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Зниклий хлопець був одягнений у джинсові шорти, футболку та кросівки.

Усіх, хто що-небудь знає про місце перебування Артема, просять повідомити про це в поліцію.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі знайшли мертвим зниклого чоловіка. Тіло лежало в кар'єрі на житловому масиві Червоний Камінь, на глибині 8 метрів. Труп був покритий піском, його виявив відпочивальник, коли пірнав.

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