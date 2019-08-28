Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Події

На Дніпропетровщині тиждень розшукують втікача підлітка: фото і прикмети

Читати матеріал російською

Правоохоронці просять допомогти розшукати 16-річного Артема Кухаренка, який зник у Дніпрі близько тижня тому.

Пресслужба поліції повідомляє, що хлопець пішов з гуртожитку одного з дніпровських навчальних закладів по вул. Верещагіна і не повернувся.

Артем Кухаренко, зник із гуртожитку в Дніпрі

Артем Кухаренко, зник із гуртожитку в Дніпрі

Пресслужба поліції Дніпропетровської області

Зв'язок із підлітком втрачено. За інформацією поліції він може перебувати в Павлограді.

Новини
У Києві загадково зникла дівчина з татуюванням

Зниклий хлопець був одягнений у джинсові шорти, футболку та кросівки.

Усіх, хто що-небудь знає про місце перебування Артема, просять повідомити про це в поліцію.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі знайшли мертвим зниклого чоловіка. Тіло лежало в кар'єрі на житловому масиві Червоний Камінь, на глибині 8 метрів. Труп був покритий піском, його виявив відпочивальник, коли пірнав.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Місце
Україна Дніпро
Теги
зникла людина поліція дитина
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
0
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...