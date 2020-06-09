На Дніпропетровщині стався потужний вибух у багатоповерхівці: є постраждалі. Фото, відео

У вівторок, 9 червня, в місті Новомосковськ Дніпропетровської області стався потужний вибух, а потім і пожежа в багатоповерховому будинку. Повідомлення про інцидент надійшло близько 06:00.

Пожежа в багатоповерхівці dp.dsns.gov.ua

З квартири на четвертому поверсі за допомогою апарату захисту органів дихання рятувальники евакуювали семирічного хлопчика. Його вивели по сходинках на свіже повітря, повідомили в пресслужбі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області.

У пригоді постраждав власник квартири на третьому поверсі дев'ятиповерхового будинку. Чоловіка у важкому стані госпіталізували до Новомосковської центральної районної лікарні.

Рятувальники ліквідують пожежу dp.dsns.gov.ua

Вогонь знищив домашнє майно власника. Вибухом була зруйнована внутрішня стіна з сусідньою квартирою. Загальна площа пожежі склала 30 квадратних метрів.

"У цій квартирі жив чоловік 1984 року народження. Він мав розгульний спосіб життя. У нього практично 100% опіків тіла. Що стало причиною вибуху, буде з'ясовувати оперативно-слідча група", - розповіли в пресслужбі ГУ ГСЧС в Дніпропетровській області.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в неділю, 7 червня, в сирійському місті Ель-Камишли терорист-смертник здійснив вибух.

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