На Дніпропетровщині спалахнула масштабна лісова пожежа. Фото і відео НП

Аліна Рашевська Події 10:21, 26.07.2020

У місті Марганець Дніпропетровської області 25 липня спалахнула лісова пожежа.

Повідомлення про займання на території урочища "Закам'янка" надійшло до Служби порятунку "101" близько 22:40. На місце події відразу ж направили чергову бригаду рятувальників, передає пресслужба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

На Дніпропетровщині спалахнула масштабна лісова пожежа
Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області
На Дніпропетровщині спалахнула масштабна лісова пожежа
Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Після прибуття пожежники встановили, що вогонь охопив 4,5 га лісу. На його ліквідацію пішло близько півгодини. Попередньо, ніхто не постраждав.

В гасінні були задіяні дві одиниці техніки та п'ятеро пожежників. Також до ліквідації пожежі було залучено двох працівників і одну одиницю техніки Марганецького лісового господарства.

На Дніпропетровщині спалахнула масштабна лісова пожежа
Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на українському курорті масштабна пожежа знищила готель.

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Дніпро Події

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