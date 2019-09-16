Головна Новини
16 вересня • оновлено в 11:20
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

На Дніпропетровщині спалахнула масштабна лісова пожежа: фото і відео НП

572 Читати матеріал російською

У Петриківському районі Дніпропетровської області спалахнула лісова пожежа.

Повідомлення про надзвичайну подію надійшло о 14:04 неділі, 15 вересня, передає пресслужба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото і відео, поскролльте новину вниз).

У Дніпропетровській області горить ліс

У Дніпропетровській області горить ліс

Повідомляється, що на місце події було направлено 9, 24 і 53 чергові відділення рятувальників.

Прибувши на місце, вогнеборці встановили, що загоряння виникло в лісовому масиві – спалахнула підстилка хвойного лісу. Через швидкий поривчастий вітер вогонь миттєво охопив і дерева на території трьох кварталів Паньківського лісництва – №6, 7 та 11, а також в лісовому масиві на території Іванівської сільської ради.

Новини
Пожежа в дитячому таборі на Прикарпатті: з'явилися подробиці і фото

Загальна площа пожежі склала 12,5 Га. З них горіло 8 Га хвойної підстилки на території лісгоспу та 4,5 Га – на території сільської ради. Площа верхової пожежі склала 1,5 Га.

Пожежа була локалізована о 19:05, ліквідація триває.

У Петриківському районі спалахнула масштабна лісова пожежа

У Петриківському районі спалахнула масштабна лісова пожежа

Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

У Петриківському районі спалахнула масштабна лісова пожежа

У Петриківському районі спалахнула масштабна лісова пожежа

Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

У Петриківському районі спалахнула масштабна лісова пожежа

У Петриківському районі спалахнула масштабна лісова пожежа

Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

У Петриківському районі спалахнула масштабна лісова пожежа

У Петриківському районі спалахнула масштабна лісова пожежа

Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

У Петриківському районі спалахнула масштабна лісова пожежа

У Петриківському районі спалахнула масштабна лісова пожежа

Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

У Петриківському районі спалахнула масштабна лісова пожежа

У Петриківському районі спалахнула масштабна лісова пожежа

Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

У Петриківському районі спалахнула масштабна лісова пожежа

У Петриківському районі спалахнула масштабна лісова пожежа

Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

У Петриківському районі спалахнула масштабна лісова пожежа

У Петриківському районі спалахнула масштабна лісова пожежа

Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

У Петриківському районі спалахнула масштабна лісова пожежа

У Петриківському районі спалахнула масштабна лісова пожежа

Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

У Петриківському районі спалахнула масштабна лісова пожежа

У Петриківському районі спалахнула масштабна лісова пожежа

Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

До гасіння пожежі залучено 26 чоловік особового складу та 6 одиниць техніки, 19 чоловік і 7 одиниць техніки Петриківського лісового господарства, а також фахівці відділу аеропідтримки департаменту патрульної поліції.

У ДСНС повідомляють, що за 15 вересня в природних екосистемах на території області виникло 49 пожеж на загальній площі 96 Га. Найпоширеніші пожежі з них – це трав'яні підпали, в яких винні люди, які спалюють сміття і торішню траву на своїх городах і присадибних ділянках. Також траву біля доріг і на пустирях часто підпалюють діти.

Новини
Київ задихається від смогу: еколог назвав причину пожежі на торфовищах

Пожежі в екосистемах загрожують здоров'ю і життю людей і тварин, а також житлу і майну. Рятувальники зазначають, що такі пожежі поширюються дуже швидко, не піддаються контролю, а викиди містять велику кількість токсичних речовин, небезпечних для здоровья. ДСНС закликає всіх мешканців Дніпропетровщини бути відповідальними, берегти навколишнє середовище і пам'ятати про безпеку.

Раніше OBOZREVATEL писав, що на військовому полігоні під Харковом сталася масштабна пожежа на торфовищах. Це сталося в Башкирівці Чугуївського району. Димом затягнуло кілька навколишніх сіл, місцеві мешканці не відкривають вікна і не пускають дітей до шкіл.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Місце
Україна Дніпро
Теги
ГосЧС пожежа Екологія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel