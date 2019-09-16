На Дніпропетровщині спалахнула масштабна лісова пожежа: фото і відео НП

У Петриківському районі Дніпропетровської області спалахнула лісова пожежа.

Повідомлення про надзвичайну подію надійшло о 14:04 неділі, 15 вересня, передає пресслужба Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області (щоб подивитися фото і відео, поскролльте новину вниз).

У Дніпропетровській області горить ліс

Повідомляється, що на місце події було направлено 9, 24 і 53 чергові відділення рятувальників.

Прибувши на місце, вогнеборці встановили, що загоряння виникло в лісовому масиві – спалахнула підстилка хвойного лісу. Через швидкий поривчастий вітер вогонь миттєво охопив і дерева на території трьох кварталів Паньківського лісництва – №6, 7 та 11, а також в лісовому масиві на території Іванівської сільської ради.

Загальна площа пожежі склала 12,5 Га. З них горіло 8 Га хвойної підстилки на території лісгоспу та 4,5 Га – на території сільської ради. Площа верхової пожежі склала 1,5 Га.

Пожежа була локалізована о 19:05, ліквідація триває.

У Петриківському районі спалахнула масштабна лісова пожежа Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

У Петриківському районі спалахнула масштабна лісова пожежа Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

У Петриківському районі спалахнула масштабна лісова пожежа Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

У Петриківському районі спалахнула масштабна лісова пожежа Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

У Петриківському районі спалахнула масштабна лісова пожежа Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

У Петриківському районі спалахнула масштабна лісова пожежа Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

У Петриківському районі спалахнула масштабна лісова пожежа Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

У Петриківському районі спалахнула масштабна лісова пожежа Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

У Петриківському районі спалахнула масштабна лісова пожежа Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

У Петриківському районі спалахнула масштабна лісова пожежа Пресслужба ГУ ДСНС в Дніпропетровській області

До гасіння пожежі залучено 26 чоловік особового складу та 6 одиниць техніки, 19 чоловік і 7 одиниць техніки Петриківського лісового господарства, а також фахівці відділу аеропідтримки департаменту патрульної поліції.

У ДСНС повідомляють, що за 15 вересня в природних екосистемах на території області виникло 49 пожеж на загальній площі 96 Га. Найпоширеніші пожежі з них – це трав'яні підпали, в яких винні люди, які спалюють сміття і торішню траву на своїх городах і присадибних ділянках. Також траву біля доріг і на пустирях часто підпалюють діти.

Пожежі в екосистемах загрожують здоров'ю і життю людей і тварин, а також житлу і майну. Рятувальники зазначають, що такі пожежі поширюються дуже швидко, не піддаються контролю, а викиди містять велику кількість токсичних речовин, небезпечних для здоровья. ДСНС закликає всіх мешканців Дніпропетровщини бути відповідальними, берегти навколишнє середовище і пам'ятати про безпеку.

Раніше OBOZREVATEL писав, що на військовому полігоні під Харковом сталася масштабна пожежа на торфовищах. Це сталося в Башкирівці Чугуївського району. Димом затягнуло кілька навколишніх сіл, місцеві мешканці не відкривають вікна і не пускають дітей до шкіл.

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