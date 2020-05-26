На Дніпропетровщині шахрайки серед білого дня "розвели" на гроші жінку. Фото аферисток

У місті Кам'янське Дніпропетровської області поліція розшукує двох невідомих жінок, які під приводом зняття порчі відібрали гроші у 81-річної пенсіонерки.

Інцидент трапився 4 травня о третій годині дня. Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Шахрайки dp.npu.gov.u

Прикмети шахрайок:

1– ша жінка – на вигляд 45-50 років, зріст 165-170 см, міцної статури, слов'янської зовнішності, волосся середньої довжини, на обличчі окуляри для зору.

Була одягнена: костюм чорного кольору зі світлими вставками на грудях і поясі, в руках тримала сумку темного кольору.

2–га жінка – на вигляд 25-30 років, середньої статури, зріст 170–175 см, волосся чорного кольору, довге до пояса.

Була одягнена: брюки темного кольору з широким білим лампасом, чорна футболка з малюнком на грудях, бейсболка чорного кольору з малюнком, в руках тримала кофту і сумку темного кольору.

Якщо Ви володієте інформацією про місцезнаходження жінок, поліція просить повідомити за телефонами: (068) 973 46 22, (097) 005 85 58, "102" або іншим зручним для Вас способом.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Києві шахрай намагався заволодіти квартирою, яка перебувала в державній власності і була виділена в користування ветерану АТО.