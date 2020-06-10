На Дніпропетровщині СБУ викрила схему виробництва комплектуючих до танкових снарядів для Росії

На Дніпропетровщині Служба Безпеки України затримала контрабанду російських військових деталей на більш ніж два з половиною мільйона гривень. Пройшли обшуки в офісах підконтрольних контрабандистам фірмах в Дніпропетровській, Харківській і Луганській областях.

СБУ блокувала контрабанду ssu.gov.ua

Співробітники Служби Безпеки України вилучили цифрову техніку, бухгалтерську звітність фірм-імпортерів, статутні документи і печатки фірм-нерезидентів, повідомляє пресслужба СБУ.

СБУ блокувала контрабанду ssu.gov.ua

Деталі для танкових снарядів завозилися на територію України, як металобрухт і доставлялися в одне з міст Луганщини. Контрабандисти на власних виробничих потужностях здійснювали переробку деталей і повертали на оборонні підприємства країни-агресора.

СБУ блокувала контрабанду ssu.gov.ua

В рамках виробництва, розпочатого за статтею 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України, проводяться слідчі дії. Встановлюються всі обставини справи і співпраці зловмисників з підприємствами Російської Федерації і проросійськими терористами на Донбасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, генерал-майора Служби безпеки України Валерія Шайтанова, якого підозрюють в державній зраді і підготовці терактів, залишили під вартою.