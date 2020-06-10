Головна Новини
10 червня • оновлено в 15:33
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Події

На Дніпропетровщині СБУ викрила схему виробництва комплектуючих до танкових снарядів для Росії

695
Читати матеріал російською

На Дніпропетровщині Служба Безпеки України затримала контрабанду російських військових деталей на більш ніж два з половиною мільйона гривень. Пройшли обшуки в офісах підконтрольних контрабандистам фірмах в Дніпропетровській, Харківській і Луганській областях.

СБУ блокувала контрабанду

СБУ блокувала контрабанду

ssu.gov.ua

Співробітники Служби Безпеки України вилучили цифрову техніку, бухгалтерську звітність фірм-імпортерів, статутні документи і печатки фірм-нерезидентів, повідомляє пресслужба СБУ.

СБУ блокувала контрабанду

СБУ блокувала контрабанду

ssu.gov.ua

Деталі для танкових снарядів завозилися на територію України, як металобрухт і доставлялися в одне з міст Луганщини. Контрабандисти на власних виробничих потужностях здійснювали переробку деталей і повертали на оборонні підприємства країни-агресора.

СБУ блокувала контрабанду

СБУ блокувала контрабанду

ssu.gov.ua

В рамках виробництва, розпочатого за статтею 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України, проводяться слідчі дії. Встановлюються всі обставини справи і співпраці зловмисників з підприємствами Російської Федерації і проросійськими терористами на Донбасі.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, генерал-майора Служби безпеки України Валерія Шайтанова, якого підозрюють в державній зраді і підготовці терактів, залишили під вартою.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Дніпро Події

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 28 381.

    Вилікувалися: 12 769. Померли: 833.

  • У світі захворіли більше 7,2 млн осіб, загинули – більше 411 тисяч.

  • В Україні з'явився новий осередок COVID-19: в області підтвердили понад 100 випадків за добу.

  • Китай засумнівався в походженні коронавірусу і заявив, що країна просто першою його знайшла.

  • Вчені визначили групу крові, яка захищає від зараження COVID-19.

Новини

Топпублікації

Топблоги